SEÑOR DIRECTOR

Las imágenes de la multitudinaria fiesta en las calles del Barrio Bellavista es el reflejo de un Chile inconsciente y desconectado con la realidad sanitaria del país. Y no tan solo eso, lamentablemente los protagonistas son los jóvenes que en la actualidad repletan los servicios de urgencia por Covid.

El plan de vacunación ha sido aplaudido no solo en Chile, sino que también en el extranjero por lograr unos altos niveles de participación. Pero, tristemente, solo en la Región Metropolitana hay cerca de 300 mil personas que aún no se han vacunado, siendo el grueso de los rezagados la población más joven.

Aquí el problema no son las medidas sanitarias que se tomen, porque las fiestas masivas no discriminan la fase en que se encuentre la comuna o qué plan se está implementando. A veces el problema son las personas, y ante eso, no sé si hay mucho que hacer.

Josefa Hernández

Funcionaria de la Salud