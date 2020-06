El progresismo travieso

Por Mauro Salazar, sociólogo e investigador de la Fundación de Estudios Laborales

En nuestra parroquia, luego de un largo confinamiento, se activó un deseo de insurgencia y una radicalidad ética que se alzó desde las cornisas de la ciudad, manteniendo en vilo la sedimentación del 18/0 y desafiando al miedo como terapia gubernamental. Hoy se ha desplegado la potencia de los cuerpos hacinados ante la ausencia de la “cadena primaria” (la bullada “canasta básica”). De un lado, esto ha desnudado la especulación securitaria del Estado sobre el encierro y, de otro lado, ha tenido lugar una respuesta predecible donde la violencia del orden ha golpeado cotidianamente a los sujetos de los bordes (periféricas) que han levantado una “lucha por la subsistencia”. La cognición del orden, aquella gobernabilidad gloriosa que abrazó la Concertación, ha sido declara interdicta.

En suma, cuando invocamos la destitución de la modernización chilena con su “clusters” de “indicadores galácticos” (1990-2010), hacemos mención a la bullada “canasta básica” que golpea la “imagen musculosa” de una economía de servicios que la Concertación exportó a modo de corolario del milagro chileno fundado en 1981. Y aunque el hambre pueda ser una expresión que se circunscribe a las poblaciones de Santiago, y a una capa media popular, la “canasta primaria” devela al consumo conspicuo desde una “herida” que no deja de sangrar dentro de la evangelización progresista. Aquí el Hambre no es el sinónimo del consumo neoliberal, sino una fuerza derogante de la visibilidad que ha instaurado la familia oligárquica cuando excluye, aísla, y zonifica el campo de la “marginalidad paria”, a los extramuros de la ciudad.

El quid es cómo nuestra pobreza franciscana se ha vuelto insoportable para el discurso modernizador y sus pastores letrados (alta gerencia y oligarquía académica guarecida en la usura de las indexaciones). Aquí se devela una especie de dimensión pordiosera que, inoculada o no, obliga al relato modernizador a exhumar, fumigar y erradicar esta “mancha” por cuanto deroga la “imagen” de mundo que nos ofertó la masificación concertacionista con sus indicadores de logro (conectividad, energía, turismo, carreteras, ecologismos, etc). En suma, contra el “modelo de hambre” ningún discurso técnico o managerial se puede sentir satisfecho, pues aquí se devela la laxitud de la estadística y la macro-economía. Hasta hoy nuestra parroquia había sido exportada a la región como un modelo de “subdesarrollo exitoso” que mediante el simulacro elitario escondía la involución hacendal. Sin embargo, cuando “cumas”, “muertos de hambre”, “rotos”, “flaites”, “negros”, “huachos, “vulnerables”, “asistidos”, y toda la cadena de sujetos tercerizados hacen que el poder hacendal y sus thinktank no pueden asir, se despliega un “pueblo real” -aunque no pocas veces violentos- que no tiene consistencia sociológica para ser domado desde la holgura cognitiva de los teóricos de la anomia que se obstinan en reponer viejas economías del conocimiento. Esto último excede el régimen visual de la “oligarquía tecnocrática” y los politólogos de turno.

Y es que los “administradores cognitivos” del orden social hacen las veces de “escoltas epistémicos” con sus “eufemismos explicativos” (devotos de indexaciones y convenios universitarios) perpetuando un ethos de investigación universitaria que durante tres decenios aisló el campo de “lo popular” en sus más diversas expropiaciones. Dicho en crudo, ¡Nada de epistemes plebeyas¡ fue la pancarta del “experto indiferente”. Y así, aferrados a la usura categorial de la indexación, en desmedro del ensayo y la densidad etnográfica, en plena precarización de la creatividad, han recusado a la calle, al sujeto popular, desde viejas economías de conocimiento, a saber, anómicos, violentos, irracionales e indomables. Y puntualmente como “algo lírico” y más complejo de analizar, pero sin superar el clivaje orientalista entre civilización y barbarie. Aquí, en nuestro mundanal tupido, los sustantivos carecen de todo verdor y así abrazaban hasta antes del 18/0 su pertenencia a los relatos visuales de una modernización de teflón. En nuestra parroquia las tecnologías del poder pastoral (autores del progresismo modernizador) han devenido adultocéntricos en su necesidad de reponer la extraviada “ley del Padre”. La calle, la de Octubre, ahora devenida pandémica, destronó a los operadores del orden fáctico. Y es que el polo institucional aún pretende monopolizar los cuerpos, los espacios, la comunicación política, inclusive la toma de palabra. Lo último devela algo más mordaz, a saber, una histeria por digitar, descifrar y proyectar la insurgencia desde una sociología de las élites que aún se arroga una capacidad predictiva, sin dimensionar la potencia derogadora de la movilización social que ha retratado la interdicción de la política institucional y su vocación ciega de “acuerdos noventeros”.