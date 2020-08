SEÑOR DIRECTOR

En Curacautín gritaron “el que no salta es mapuche”, motivo para esgrimir la acusación de violencia y racismo, procedente mayormente de la izquierda chilena. Sin embargo, dicho sector no consideró la incongruencia entre condenar ésta expresión y no otra similar que escuchamos hace algunos meses: “el que no salta es paco”.

Ambos gritos son violencia, y deben ser condenados unánimamente, de lo contrario, se comete justificación de la violencia de forma arbitraria y en conformidad al interés político.

Lamentablemente, las ideologías vienen nublando toda objetividad en Chile desde hace un buen tiempo, lo cual solo conlleva mayores grietas sociales que dificultan la sana convivencia.

Felipe Martínez