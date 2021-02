El retorno de la izquierda

Por Carlos Meléndez, académico UDP y COES

Mientras aún se terminan de computar los votos de las actas electorales observadas que definirán si Guillermo Lasso (del partido de derecha CREO) o Yaku Pérez (del partido indígena Pachakútik) acompaña al candidato correísta Andrés Aráuz al ballotage, la primera vuelta de las elecciones generales en Ecuador ya nos permite hacer un balance inicial de los tiempos políticos que corren en el vecindario.

En primer lugar, es momento de hablar de un left return, un retorno de la izquierda. La victoria parcial de Aráuz (y la votación a favor de Pérez) en Ecuador se suma a las del peronista Alberto Fernández en Argentina y la de Luis Arce (MAS) en Bolivia, reconstituyendo así un frente latinoamericano progresista. Las irrupciones respectivas de Lenín Moreno, Mauricio Macri y Jeanine Añez (esta última a través de un gobierno interino) habrían constituido apenas una “interrupción de derecha” y no un giro hacia ese lado del espectro como consideraban algunos analistas.

Pero este retorno de la izquierda tiene una modalidad particular, pues se expresa a través de lo que The Economist ha llamado presidentes “proxy”, es decir, de herederos de progresismos altamente personalistas. Aráuz no tuvo reparos en hacer campaña bajo la sombra de Rafael Correa y Alberto Fernández tiene que acomodar el ejercicio del poder con el que ostenta su vicepresidenta Cristina Kirchner. Luis Arce es quizás quien más nivel de autonomía tiene respecto al líder histórico del MAS, Evo Morales. La izquierda del giro del siglo XXI sobrevivió a la caída de sus primeros protagonistas, a pesar de traiciones de por medio (Moreno a Correa). Y aunque los herederos no portan la misma intensidad de sus mejores momentos, las versiones 2.0 han sabido recomponerse a las críticas por las deficiencias de su modelo de desarrollo y a las acusaciones de corrupción (incluida Lava Jato).

La novedad más interesante, a mi parecer, es que otra izquierda también es posible: una menos autoritaria y populista, y capaz de conjugar las reivindicaciones históricas postergadas (de los sectores indígenas) con una agenda postmaterial (desde el medio ambiente hasta las identidades sexuales). La votación a favor de Yaku Pérez -la de mayor magnitud a favor de una candidatura de Pachakútik en Ecuador- grafica el potencial de esta amalgama de identidades progresistas movilizadas. Se trata de una forma de capitalizar la calle, desde el activismo en contra de la inversión minera contaminante hasta la ola feminista. En Chile, también se ha visto el potencial de la imbricación de la agenda liberal-étnica, aunque en formatos más institucionales (como la paridad y la reserva de escaños para mejorar la representación parlamentaria).

El retorno de la izquierda al poder (o a competir por él) es una buena noticia, porque parece buscar emanciparse del lastre autoritario y reaccionario de sus antecesores (como el chavismo y el correísmo). Se trata de una versión progresista post-estallidos, menos orgánica y más callejera (aunque luzca contradictorio), pero sobre todo encaminada a fortalecer su dimensión más liberal y democrática.