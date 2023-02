El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

SEÑOR DIRECTOR:

En un reportaje publicado el jueves sobre la aprobación de proyectos de Estudio de Impacto Ambiental en enero de este año se cita una opinión mía que indica que “las resoluciones del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y del Comité de Ministros (CM) contienen criterios más exigentes que los aplicados en gobiernos anteriores”, Más adelante agrego que “no estoy seguro que el CM esté aplicando el mismo criterio a todos los proyectos. Eso está por verse”.

Señalé además otros aspectos no publicados: que un análisis de un solo mes no permite configurar una tendencia; y que lo que sí es tendencia es que los comités de evaluación regionales (Coeva) no han actuado en forma coordinada (en este gobierno) y no es posible saber aún si ello obedece a una gestión centralizada o a preferencias personales.

Lo deseable sería que tanto el SEA como el Coeva y el Comité de Ministros usaran los mismos criterios para resolver los proyectos y que estos criterios fuesen conocidos por los titulares de proyectos con anticipación, cuestión que no está ocurriendo.

Uno de los problemas que ha suscitado mayor desconfianza es cuando un Coeva falla en forma contraria a la recomendación del SEA, pues este organismo le consultó a todos los servicios representados en el Coeva antes de emitir su recomendación. Ello ocurrió en varias ocasiones en algunas -pero no en todas- regiones en el último año, y la sospecha es que el origen de dichas decisiones fue política.

Nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental avanzó notablemente desde sus inicios, pero no ha llegado a un nivel de madurez que permita entender cómo va a actuar en el futuro. El tiempo de duración hasta aprobar o rechazar finalmente los proyectos es demasiado largo y ello representa una pérdida gigantesca de recursos públicos y privados. El sistema debe evolucionar para que las decisiones se adopten más rápidamente y que sean transparentes.

Gustavo Lagos

Profesor UC