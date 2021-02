El valor de la vida no es una cuestión pacífica en nuestras sociedades. El reducido número de legislaciones que permiten formas de eutanasia, lejos de reflejar un consenso moral en la materia muestra la confluencia y el predominio hasta el día de hoy de diversos factores de control social relacionados con las dimensiones individual y colectiva de la vida humana. No todos ellos son de carácter religioso, los hay también de naturaleza política. Con su noción de biopolítica, acuñada en la década del 70, Foucault abrió un vasto campo de análisis que muestra que la vida, en sí misma, se transformó en un objeto político a partir del siglo XVIII. El poder estatal de decidir dar muerte a las personas se transmutó en un grupo creciente de regulaciones sobre los cuerpos humanos que restringen, entre otras cosas, la posibilidad de que los sujetos tomen decisiones sobre el término de sus propias vidas.

Quienes se oponen a las demandas de reconocimiento legal o judicial de un derecho a la asistencia médica para morir -como la que acaba de plantear Cecilia Heyder ante la Corte de Apelaciones de Santiago-, suelen invocar el valor sagrado y/o supremo de la vida y argumentar que esta es condición para el ejercicio de otros derechos. Sin embargo, no hay contradicción en reconocer que la vida es sagrada (es decir, que merece un respeto excepcional) y sostener que las decisiones vitales son parte de la soberanía individual. El valor intrínseco de la vida no puede desvincularse completamente de su valor instrumental, sino al precio de su propia aniquilación. Cuando el sujeto no domina su vida, cuando esta le es “expropiada” completamente; entonces, la vida pierde su valor, objetiva y subjetivamente. Según Dworkin “hacer que alguien muera en una forma que otros aprueban, pero que éste cree que es una contradicción horrorosa con su propia vida, constituye una devastadora y horrorosa forma de tiranía”.

Tampoco es cierto que la vida sea un valor absoluto o supremo jurídicamente hablando. A la vista está, por ejemplo, que el derecho de quien requiere una transfusión de sangre para sobrevivir recibe menos protección que la libertad de cada persona de decidir ser o no donante. Quienes reducen la vida a su sustrato meramente natural o biológico confunden una cuestión de hecho -la vida como realidad fenoménica- con una cuestión normativa -la protección de aquella-. La protección jurídica de todos los derechos es modulable, depende de una variedad de elementos (fácticos y normativos) y de los cambios en las concepciones sociales. Los derechos humanos no buscan la protección de una moral determinada, muy por el contrario, permiten la coexistencia de distintas visiones morales y garantizan diversos proyectos de vida. Por eso, la posibilidad de decidir sobre la propia muerte no es solo una cuestión de compasión o empatía sino una cuestión de derechos.