El vaso medio lleno

SEÑOR DIRECTOR

En columna del 13 de abril en Pulso, Alejandra Mustakis cita un tuit mío -“Mi mayor temor hoy, es que perdamos la oportunidad de empezar a querernos”- que aparentemente reflejaría una mirada pesimista en medio de la pandemia.

Desde esta fundación promovemos la visión del “vaso medio lleno”, ya que sin duda esta emergencia puede ser una oportunidad de innovar y usar la creatividad para levantarnos. Llevamos 10 años trabajando en la puesta en valor de las personas a través del fortalecimiento de su historia, identidad, cultura y patrimonio para, a través de ello, propiciar su propio desarrollo.

Sin embargo, en nuestra experiencia con las comunidades -la mayoría vulnerables-, el panorama es complejo, pues acarrean años de injusticias y desesperanza, por lo tanto, no basta con la innovación. Si sumamos una crisis social y una pandemia, su realidad se complejiza más. Por lo mismo la clave está en el encuentro o, en otras palabras, en querernos.

Esta pandemia nos ha hecho evidente que el bienestar de cada uno solo es posible en la medida que el otro esté bien: para sobrevivir, literalmente nos necesitamos unos con otros. Como sociedad, hoy se nos presenta una oportunidad para dejar atrás el individualismo e impulsar una convivencia comunitaria. Si trabajamos todos juntos para generar ese encuentro y fortalecer el tejido social de las comunidades, estamos convencidos de que desde éstas nos sorprenderían con su poder transformador.

Si no lo logramos en esta pandemia que ha puesto en cuestión todos los paradigmas, a veces temo que aquello no ocurra nunca. Pero ante la duda siempre predomina la esperanza. Porque sé que la vida en comunidad es mucho más feliz y amable. ¿Y no es eso lo que todos queremos?

Alberto Larraín

Director ejecutivo de Fundación ProCultura