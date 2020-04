¿El virus apagó el estallido?

La pandemia ha concentrado de golpe nuestros peores temores. Que padres y abuelos se enfermen gravemente, que pierdas tu empleo o se mueran cafés y restoranes que están en el corazón y la memoria de nuestras ciudades. Todo ha ocurrido al mismo tiempo, y tenemos que conversarlo con la frialdad impersonal del computador y la desesperación de no poder salir a caminar para ver lo que ocurre.

Pero como en toda tragedia, también hay historias felices. Miles de vecinos de la Remodelación San Borja, el barrio Lastarria o el Parque Forestal por fin pueden dormir tranquilos, sin escuchar los insultos y amenazas de los violentos o los piedrazos sobre sus edificios. Los 40 mil pasajeros diarios de la estación Baquedano podrán usarla para combinar su viaje desde La Granja y La Florida y su calidad de vida mejorará notoriamente.

Antes del Covid-19, la historia podría haber sido distinta. Marzo se había posicionado como el segundo mes con más hechos de violencia desde el 18 de octubre y el clima país estaba sumamente polarizado. Los secundarios radicales habían vuelto a cerrar estaciones de Metro, las barras bravas estaban más bravas que nunca en Baquedano y todo parecía indicar que cada viernes se volvería a quemar un edificio. Pero el virus los sacó a todos de golpe y calló a sus promotores políticos, que no tuvieron más remedio que sintonizarse con las demandas sanitarias para no desplomarse aún más en las encuestas.

Es en este contexto donde debemos apelar al lugar común de ver la “crisis como oportunidad”. Pero como dije en otra columna, esa oportunidad no vendrá de la mano de la ciencia ficción, con teletrabajo masificado, clases en Team o calles sin tacos. El encierro nos obliga a reflexionar sobre problemas básicos no resueltos que fueron el combustible para propagar el estallido de octubre. Del Transantiago que no da el ancho, pese a los millones que recibe. De las inmobiliarias que construyeron departamentos enanos sin ventilación ni espacios públicos. De las balas locas que matan niños y las extensas zonas donde miles de familias viven hacinadas en viviendas sociales, con canchas de cemento y plazas de tierra.

Desde esa ciudad salieron los jóvenes que buscaban la gloria en la Plaza Baquedano y que fueron usados como carne de cañón, por rostros y políticos para empujar sus agendas electorales y sus sueños revolucionarios. Ahí nació Mauricio Fredes, que murió ahogado en un pozo de la calle Irene Morales. También Camilo Gajardo, que puso bombas en paraderos y casas de autoridades, o el cocinero E.I.C.C, que fue el único “Primera Línea” que durmió en la cárcel luego de la encerrona que hizo Carabineros. El virus los expulsó de nuevo a su periferia triste y segregada. Integrarla debe ser un objetivo prioritario cuando salgamos de la pandemia.