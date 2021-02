Elecciones en Ecuador

SEÑOR DIRECTOR

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que en la segunda vuelta presidencial se enfrentarán el candidato de la izquierda, Andrés Arauz, ex ministro del ex Presidente Rafael Correa, que obtuvo la primera mayoría en los comicios del 7 de febrero (32,72% de los votos), con el ex banquero Guillermo Lasso, representante de los sectores conservadores -quien postula por tercera vez-, y que obtuvo la segunda mayoría con 19,74% de los votos. En tercer lugar se ubicó Yaku Pérez, líder indigenista del movimiento Pachakutik, con 19,39 %, quien anunció impugnaciones al escrutinio e insistió en la existencia de un fraude electoral.

La resolución del órgano electoral se enfrenta a nuevas incertidumbres y disputas con motivo de la petición de la Contraloría, que solicitó una auditoría informática antes del balotaje, y por la Fiscalía Nacional, que requirió el contenido digital de la base de datos del CNE para realizar verificaciones “dentro de una investigación previa por presunto fraude electoral”, y solicitó a la Corte Nacional de Justicia autorizar “el registro y retención de la información”. Ante dichas acciones, el candidato Arauz, en defensa de su primera mayoría, presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral contra la Fiscal General y el Contralor, por “una interferencia y grosera intromisión de otras instituciones del Estado en la función electoral”.

La OEA, que supervisa la elección, expresó “su preocupación por el hecho de que otras entidades públicas pretendan asumir funciones que afectan las atribuciones de los órganos electorales y a dar cumplimiento al calendario electoral”.

Por su parte, el candidato de Pachacutik inició una marcha indígena hacia la sede del CNE en Quito, de consecuencias imprevisibles. La elección se encuentra bajo la virtual amenaza de un golpe al estado de derecho y a la democracia en Ecuador.

Nelson Hadad Heresy

Ex embajador de Chile en Ecuador