Elecciones y paridad de género

Uno de los hechos más significativos de las recientes elecciones fue el buen rendimiento electoral que presentaron las candidatas mujeres. Ciertamente el hecho de que se hubiese consagrado por medio de una reforma constitucional que la Convención Constitucional debería ser paritaria -un hecho inédito incluso a nivel global-, motivó a que tanto los partidos, así como las listas de independientes, apostaran fuertemente por mujeres.

El resultado final arrojó resultados muy auspiciosos, pues en las distintas circunscripciones -también ocurrió a nivel municipal, tanto en alcaldes como concejales- las mujeres obtuvieron notables rendimientos electorales. Finalmente, la Convención quedó integrada por 78 hombres y 77 mujeres, pero ocurrió lo impensado: debido a la alta votación de las candidatas en general, esta vez más mujeres (11) debieron ceder sus cupos en favor de candidatos hombres. Es una especie de ironía, pues una norma que fue pensada para beneficiar a las mujeres, que tradicionalmente han estado muy rezagadas de los principales cargos políticos, en este caso la paridad les terminó jugando en contra.

Esta experiencia debe resultar aleccionadora, pues indica con claridad el cambio cultural que ha experimentado el electorado, que ya no tiene complejos para inclinarse por mujeres, y por supuesto desmitifica que no hay candidatas altamente calificadas y competitivas.

Las normas que excepcionalmente introdujeron la paridad para el caso de la Convención han jugado un rol relevante, y a pesar de que en esta ocasión perjudicaron a las propias mujeres, tuvieron el mérito de que las fuerzas políticas se vieron en la obligación de buscar candidatas con alto potencial. Las mujeres hasta ahora tienen escasa presencia en las instancias de poder, lo que se refleja en que en el actual Congreso son apenas el 23%. Ello desde luego no refleja en lo absoluto la realidad del país, y de no haber mediado una reforma es previsible que la composición final de la Convención no hubiese distado demasiado de lo que se ha observado tradicionalmente.

Con todo, si bien la paridad ha permitido el florecimiento de candidaturas femeninas, también tiene como contrapartida que implica una distorsión de las preferencias expresadas en las urnas. En virtud de esta norma quedaron fuera candidatos hombres con alta votación, o entraron algunas mujeres con escasos votos. Dicho fenómeno ocurrió principalmente porque conforme la norma, una vez conocido el resultado, si había una sobrerrepresentación de algún sexo, debía corregirse para equipararlos.

Dado que ya es previsible que las mujeres de ahora en adelante serán más consideradas, y ante lo complejo que resulta alterar la voluntad de las urnas, la paridad establecida para la Convención no debería proyectarse tal cual en las sucesivas elecciones. Deben pensarse en mecanismos que, sin alterar las preferencias de los electores, no desincentiven las candidaturas femeninas. Una forma que ello ocurra es mantener el sistema “cebra” establecido para la Convención -donde las listas son encabezadas por mujeres- y sin corrección tras la votación, o bien elaborar listas de hombres y mujeres con igual número de candidatos, tal que sean los electores quienes decidan la conformación final.