Embajadores: ¿la misma “vieja política”?

SEÑOR DIRECTOR

Durante la campaña presidencial compartimos con el ahora presidente electo, Gabriel Boric, en “Diálogos de Adica”, donde se abordó su visión en política exterior y el nombramiento de embajadores políticos, el “premio de consuelo” para candidatos no electos y amigos.

El entonces candidato rechazó el “amiguismo político” en las distintas esferas del Estado. Y reconoció la gran preparación de los diplomáticos de carrera para ejercer los más altos cargos.

Los diplomáticos dedicamos nuestra carrera, nuestra vida, a representar los intereses del país, nos relacionamos con más de un centenar de gobiernos, decenas de organismos internacionales y más de un millón de chilenos en el exterior.

El Servicio Exterior de Chile lo integramos personas de distinta procedencia social, diversos pensamientos y creencias y provenimos de diferentes regiones. Ingresamos a la administración del Estado a través de un concurso público y todos pasamos por la Academia Diplomática Andrés Bello.

El nombramiento de embajadores políticos tiene un efecto en nuestra carrera, pues la estanca. No es un asunto gremial. Si Chile aspira a tener una Cancillería moderna, adaptada al siglo XXI, abordar el estancamiento de la carrera diplomática es central. No tiene sentido pedir que nuestros diplomáticos concursen para entrar a la Academia Diplomática, que tengamos postgrados, idiomas y especialidades, para que luego se designen otras personas que carecen de experiencia y no siempre cuentan con las competencias.

Esperamos que haya concordancia en el discurso y que se nos sorprenda con una nueva forma de hacer política.

Mila Francisco Ferrada

Presidenta Asociación de Diplomáticos de Carrera