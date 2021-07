Empresas y familia

SEÑOR DIRECTOR

Hace algunos días se despachó al Ejecutivo el proyecto de ley sobre teletrabajo para padres cuidadores de menores de 12 años o personas con discapacidad en caso de declaración de Estado de Catástrofe o Alerta Sanitaria.

Se trata de una gran noticia para las familias que no cuentan con redes de apoyo para sortear las dificultades que ha supuesto la pandemia como, por ejemplo, el cierre de los colegios. No obstante, lleva a preguntarse sobre la compatibilidad del cuidado de los hijos y personas con discapacidad en tiempos en que no se verifiquen las circunstancias descritas anteriormente, puesto que éstos requieren de demostraciones de afecto, atención y cuidado en todo momento. De hecho, es frente a las exigencias del mercado laboral que muchas cuidadoras ven restringidas sus posibilidades de trabajar, pese a su deseo de ser parte de éste.

Así, es tiempo que las empresas se tomen en serio la conciliación entre vida laboral y familiar, siendo proactivos en la generación de políticas internas que piensen en los diferentes desafíos familiares que supone trabajar. En esta línea, se vuelve necesario que ofrezcan medidas a sus colaboradores que les permitan desempeñarse de la mejor manera en sus distintos roles. Si algo nos ha enseñado la pandemia, ha sido precisamente el reordenamiento de nuestras prioridades.

Marioly Torres L.

Investigadora IdeaPaís