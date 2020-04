¿En el mismo saco?

SEÑOR DIRECTOR

La denuncia de Sylvia Eyzaguirre en La Tercera, de supuestas irregularidades en los concursos públicos para directoras y directores en Valparaíso, me produjo una gran preocupación y, de ser cierta, es aún más inquietante.

Hace años que las direcciones y corporaciones municipales de educación realizan concursos públicos para seleccionar a los directores de las escuelas y liceos, y hoy estos procesos debiesen garantizar seriedad e imparcialidad, donde prima el mérito e idoneidad en la selección final.

Soy director del Liceo de Aplicación tras pasar por un proceso riguroso, que contempló entrevistas técnicas y psicolaborales hechas por un conjunto de expertos que no conocía, siendo seleccionado por mis competencias técnicas y, por lo mismo, me parece preocupante que los encargados de dirigir establecimientos educacionales públicos sean elegidos por su afinidad con los encargados del proceso.

En mi caso particular, no conocía al alcalde de Santiago con anterioridad a ganar el concurso de Alta Dirección Pública. La primera vez que lo vi fue en una reunión junto a otros directores donde nos recalcó que no le interesaban los colores políticos, sino que las capacidades y experiencia para liderar los establecimientos.

Ganar el concurso público es una gran alegría que se vive dentro del núcleo familiar, siento orgullo de trabajar en Santiago y más aún de dirigir el liceo del cual egresé. En nuestra red de directores se respetan todas las opiniones, centrándonos solamente en liderar un proceso educativo de excelencia para nuestros estudiantes.

Humberto Garrido

Director Liceo de Aplicación de Santiago