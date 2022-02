Encontrémonos en el diálogo

SEÑOR DIRECTOR

No comparto el clima de intolerancia de esta semana. Condeno las descalificaciones de las que ha sido objeto Cristián Warnken y Javiera Parada. Pero también me parecen imprudentes las expresiones de Mario Waissbluth: en el debate constitucional no hay ideas estúpidas ni personas a quienes se deba descalificar.

Todos y todas tenemos derecho a opinar y debatir sobre un tema que nos afecta a todos y a las futuras generaciones. Los convencionales no pueden sentirse ofendidos o atacados o amenazados por el debate público. Por el contrario, siempre debemos tener una actitud receptiva. Volvamos a encontramos en el diálogo fraterno, no puede haber vetos. Nadie sobra.

Me preocupa el clima de fragmentación que hay al interior de la Convención. Eso daña la capacidad de ponernos de acuerdo y buscar propuestas que integren la visión de todos los sectores. De esa manera, podremos avanzar en decisiones más balanceadas y meditadas, que rescatan lo mejor de nuestra herencia republicana, pero que, al mismo tiempo, plantea cambios significativos y realistas. Necesitamos una Constitución que nos una como país y nos otorgue nuevas certezas para el futuro.

Estamos a tiempo de honrar el mandato de la ciudadanía en torno a crear una nueva Constitución nacida en democracia, que logre preservarla y fortalecerla. Todas y todos debemos poner de nuestra parte. Hay un desafío de integración y sensatez que debe primar en todos los debates. Tengo la plena convicción que la Convención Constitucional encontrará un camino para lograr ese propósito.

Natalia Piergentili

Presidenta del Partido por la Democracia