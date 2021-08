Enfrentar la contaminación

SEÑOR DIRECTOR

La semana pasada, la ciudad de Santiago estuvo en el primer lugar de las ciudades más contaminadas del mundo.

El gobierno central ha sido deficiente frente al tema y la gestión de los gobiernos locales del sector oriente de Santiago tienen que asumir una responsabilidad. Estudios señalan que el 70% de la contaminación ambiental es aportado por la leña. Y por la geografía, el sector poniente de Santiago siempre es el más afectado.

Se hace urgente un Plan de Fiscalización Municipal que controle el uso de la leña. Y esta fiscalización no sirve si no es con multas. En plena crisis climática no solo tenemos el deber de frenar proyectos que atentan contra nuestro ecosistema como es Dominga, sino también darle prioridad al aire que cada día respiramos.

Isidora Alcalde Egaña

Concejala de Las Condes