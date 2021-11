¿Error u oportunidad?

SEÑOR DIRECTOR

El secretario general de RD, Sebastián Depolo señala que se equivocó al hablar de “meterle inestabilidad” al país, debido a las transformaciones que él y Gabriel Boric pretenden introducir.

¿Pero en qué se equivocó? ¿En qué consiste este error? Ciertamente debe haberlo pensado, largo y profundo. Y es que es evidente que los cambios radicales al sistema producen inestabilidad. No parece poder venir de ahí el error. En este punto ciertamente tiene razón. El error es más bien táctico; no conviene hablar de inestabilidad cuando se quiere ganar una elección, no resulta atractivo vaticinar la fragilidad e inestabilidad del empleo, no de cifras macroeconómicas, sino de gente concreta; es el empleo de doña Juanita (como se hablaba antes), o de su marido, don José. Y es que doña Juanita y don José ya han pasado por mucho: estallidos y saqueos, pandemia y cuarentena, para que el más probable bloque gobernante les diga que sus vidas seguirán estando inestables por el futuro previsible.

Es por esto que decir lo obvio es un error.

Marcelo Muñoz Perdiguero

Abogado