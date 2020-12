Esa cosa llamada educación

El coronavirus no solo ha golpeado el empleo, la producción y el crecimiento. El prolongado cierre de escuelas por la pandemia trajo consigo una grave consecuencia: un incremento en la deserción escolar y con ello, el aumento de la desigualdad y de las brechas.

Se estima que en 2020 habrán desertado cerca de 81 mil estudiantes chilenos de la educación formal, equivalentes a todos los habitantes de la comuna de Cerrillos o de Vitacura. Se trataría del mayor retroceso en los últimos diez años en materia de avance de la prevención de abandono escolar, según el ministro de Educación Raúl Figueroa, y un tremendo golpe a la competitividad del país en el largo plazo.

Esto, porque los bajos niveles de escolarización profundizan la desigualdad, afectan al capital humano, su calidad de vida, y también tienen efectos en el PIB y en el desarrollo de Chile.

Como dato, entre 2004 y 2015 la deserción escolar tuvo un costo de US$ 840 millones para el Fisco (en dólar de hoy) -solo considerando los efectos de las subvenciones escolares que se pierden o se pagan de nuevo cuando un escolar repite-, según cálculos del CIAE de la Universidad de Chile. “De no hacer nada, el impacto proyectado de la deserción y repitencia puede llegar a un 0,9% del PIB”, advertía ese organismo en una publicación de 2018.

Pero lo más grave es que un niño o joven que no completa la enseñanza media ganará un sueldo que es 23% inferior al de una persona con enseñanza media completa, según la Encuesta Casen 2017, una pesada mochila social, emocional y económica que cargará durante toda su vida.

Por otra parte, un país con bajos niveles de escolaridad tiene además un bajo desarrollo humano con una mala calidad de vida de todos sus habitantes. Así, países como Noruega, primero en el índice de Desarrollo Humano del PNUD 2019, tienen un promedio de escolaridad de 12,6 años -en Chile es de 10,4 años-, mientras Níger, último en la tabla, apenas alcanza los 2 años promedio.

Además, incrementa la desigualdad. Porque el abandono del sistema escolar afecta especialmente a los alumnos de menores recursos, quienes además son los que “en períodos normales” tienen menor asistencia. De hecho, el 7% de los escolares tiene una asistencia menor a 80% a sus establecimientos educacionales, lo que es considerado “ausentismo crónico”, y, de estos, el 52% se encuentra matriculado en este tipo de establecimientos municipales, según el estudio “Educación en tiempos de pandemia: antecedentes y recomendaciones para la discusión en Chile”, de CEP Chile.

“Los costos sociales de mantener las escuelas cerradas, para los jóvenes, son dramáticos. Chile ya es un país con una gran disparidad social, y todos los días en que las escuelas están cerradas, suman a esta disparidad”, aseveró esta semana Andreas Schleicher, director de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según el The Economist, la duración de los cierres de escuelas en el mundo genera pérdidas cuantificables por el aprendizaje que los niños no están teniendo. La oficina central de estadísticas de Noruega (Statistics Norway), estimó “conservadoramente” que la detención educativa del país, desde guarderías hasta escuelas secundarias, está costando NKr 1,809 (US$ 173) por niño cada día sin clases, es decir, el costo diario para el país de tener cerrados los colegios es de US$ 12.300 millones al mes.

¿Qué podemos hacer?

Para hacerse cargo, primero debemos comprender las razones que han empujado a muchos niños y jóvenes chilenos a dejar de estudiar durante la pandemia, ya sea derechamente desertando o bien, no participando en las instancias de educación a distancia. Mala o nula conexión a internet, falta de computadores o de espacios que les permitan estudiar o ambientes familiares hacinados. Pero también, poco apoyo de sus padres y cuidadores, un ámbito esencial para combatir la deserción como muestra la evidencia.

Un programa realizado en Estados Unidos reveló que un 67% de los niños cuyos padres se involucran en su educación desde la primera infancia terminan el colegio y el 59% serán empleados a tiempo completo o media jornada, cifras que bajan al 40% y 42% en caso contrario. Además, otro estudio reveló que los hijos de padres que han participado en programas educativos de calidad tienen mejores indicadores en deserción escolar y luego en el empleo y movilidad social. Es decir, existen efectos intergeneracionales.

Hasta ahora, el gobierno ya decretó el regreso al colegio para el 1 de marzo de 2021. Esto, en medio de advertencias de entidades como el Colegio de Profesores que se opone, por razones de seguridad, y también ante la negativa de los padres, donde 8 de cada 10 no quiere enviar a su hijo al colegio hasta que haya una vacuna, según la encuesta “Estamos Conectados” de Ipsos y Educación 2020, proceso que tardaría unos 15 meses, según el acuerdo con Pfizer.

Como sector privado, no podemos quedar indiferentes ante este tremendo desafío. Y así como hemos incorporado a nuestras empresas las variables ESG, es necesario que tomemos un rol activo en torno a este tema.

La educación debería ser la nueva causa que convoque al empresariado -mal que mal los niños de hoy van a ser la fuerza laboral del futuro- y con tanta fuerza como lo ha hecho el combate al cambio climático o la diversidad, y que hemos ido incorporando para ponernos a tono con las exigencias de la sociedad y lograr conectar con nuestro entorno.

Aún estamos a tiempo para avanzar en dos planos. Uno de largo plazo, que incorpore la educación como un tema esencial de la agenda empresarial apoyando iniciativas que disminuyan la deserción, mejoren la calidad y se eduque para las necesidades de las industrias del futuro.

En el corto plazo, incorporar acciones como destinar apoyo económico o incentivos para implementar buenas ideas a nivel interno de nuestras organizaciones que eviten que un niño o joven deje los estudios y que a su vez potencie la educación de los hijos de los colaboradores.

Para prosperar y construir una sociedad menos desigual y a la vez estable en el tiempo, en lo económico, social y político, necesitamos generaciones educadas. Lograrlo es un deber que nos implica a todos.

-El autor es gerente general de Grupo Prisma