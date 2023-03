SEÑOR DIRECTOR:

La tan ansiada mejora en los aprendizajes escolares alude a desarrollo, a un proceso de cambio y entonces a tiempo. Depende de la asistencia sistemática a clases para que puedan evolucionar de un estado a otro. Por eso es alarmante el porcentaje de inasistencia escolar que tuvimos durante 2022 y que se ha dado a conocer recientemente.

El problema es que la asistencia exige no solo que los estudiantes y sus familias estén dispuestos a ir al colegio, sino también que en el colegio haya clases, es decir, que haya un “espacio” al que se pueda asistir. Y no solo un espacio físico (la sala sin profesores ni compañeros no es una clase), sino sobre todo un espacio en la agenda, es decir, que en el calendario escolar haya clases. Por eso en algunos países los planes de recuperación post pandemia contemplaron clases los sábados, por ejemplo.

En un país campeón en feriados de todo tipo, vacaciones, cierre frecuente por elecciones y suspensiones por conmemoraciones o planificación como el nuestro, resulta imprescindible que podamos darle “espacio al tiempo” de aprendizaje y organizar un calendario escolar sin tantas interrupciones. Ofrecer continuidad es el primer paso para promover la asistencia.

Javier Caro V.