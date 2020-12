Eutanasia y suicidio asistido

SEÑOR DIRECTOR

A raíz del avance del proyecto de eutanasia en nuestro país, comparto algunas consideraciones que pueden aportar a la actual discusión pública.

Se suele decir que quienes se oponen a la provocación intencional de la muerte de un paciente lo hacen necesariamente desde sus creencias religiosas. Eso no es verdad. Existe un cuerpo de literatura sustantivo que concluye, sobre la base de argumentos de razón natural -esto es, filosóficos-, que es siempre ilícito acabar intencionalmente con la vida de una persona inocente.

Esta prohibición no afecta la suspensión de un tratamiento desproporcionado, siempre que ella se realice con la intención de aliviar al paciente de un perjuicio objetivo y grave, y no con el propósito de matarlo.

El hecho de que una acción sea libremente elegida abre la posibilidad de que ella tenga un valor moral, pero no es, de suyo, especificativo de ese valor. No se condecora al mentiroso, por el solo hecho de que haya faltado libremente a la verdad. Del mismo modo, el que una persona elija libremente acabar con su vida, no le confiere licitud a su acción. Sigue en pie lo sostenido en el primer punto: es siempre ilícito acabar intencionalmente con la vida de una persona inocente, aunque esa persona no sea un tercero, sino yo.

La reflexión teórica y la evidencia empírica corroboran que, por su condición social, las acciones suicidas de unas personas afectan a otras, y a la comunidad en su conjunto. La eutanasia y el suicidio asistido no son asuntos privados. Nos conciernen a todos.

Juan Eduardo Carreño

Director Centro de Bioética Universidad de los Andes