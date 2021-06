SEÑOR DIRECTOR

Llaman la atención los cuestionamientos de algunos a la evolución política que ha experimentado el candidato Sebastián Sichel, -entre ellas las críticas de su contendor Mario Desbordes-, cuando justamente de eso se trata la política: de convencer, convocar, evolucionar, de persuadir al otro, etc. No aceptar eso es no entender la política, especialmente hoy, cuando los deslindes hacia la izquierda se han corrido considerablemente. Dicho lo anterior, ¿cuál es el pecado para alguien de centro no haber seguido a su grupo original, por considerar que perdió el rumbo? ¿Cómo se pretende entonces ampliar una base electoral? No aceptar eso tiene un aroma sectario, que a nada conduce.

Ignacio Garay P.

Abogado