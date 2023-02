SEÑOR DIRECTOR:

Me dirijo a Ud. para poder aclarar los contenidos que hacen alusión al suscrito y especialmente a mi representado, el general don Felipe Tomás Cunich Mas, ex auditor general del Ejército, publicados en este medio el 6 de febrero, bajo el título “Milicogate: ex auditor del Ejército presentó recurso de protección contra el Presidente para volver a la institución y Boric respondió”.

Primeramente, los hechos materia del recurso de protección interpuesto no guardan vinculación alguna con el caso llamado periodísticamente “Milicogate”. Además, mi representado no ha presentado acción judicial alguna para los efectos de volver a la institución, ya que se acogió a retiro voluntario en 2018, no en 2021, y por motivos distintos a los señalados en la nota.

A mayor abundamiento, los fundamentos de la acción de protección ejercida con mi patrocinio, latamente explicitados en el escrito respectivo, refieren a la inconstitucionalidad e ilegalidad de un procedimiento sumarial instruido por la Contraloría General de la República, y por el uso de prueba ilícita en términos que contradicen la normativa vigente y la extensa jurisprudencia sobre la materia, aspectos ambos que culminan con la vulneración de garantías constitucionales de mi representado. Respecto de las atribuciones del órgano fiscalizador que se estiman contrarias a derecho, se ha acompañado a los autos un informe en derecho del profesor de derecho administrativo y doctor en derecho don Gustavo Fiamma Olivares, titulado “Informe acerca de la competencia de autoridades ajenas a la administración militar para instruir investigaciones sumarias”, de fecha marzo de 2015.

Mario Zumelzu Codelia

Abogado