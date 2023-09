Exitosa campaña de invierno 2023

SEÑOR DIRECTOR:

En la nota publicada el martes en su medio titulada “La estrategia de La Moneda para que el lío de platas no empañe la presentación del Presupuesto que alista el Presidente”, se afirma, en uno de sus párrafos, que la campaña de invierno de este año “fue un fracaso”, hecho que no es cierto y que no se puede instalar como una verdad.

Este año se adelantó en tres semanas la circulación de virus respiratorios especialmente de VRS (sincicial) e influenza lo que se tradujo en un aumento precoz de las consultas y hospitalizaciones por causa respiratoria, afectando principalmente a los menores de un año.

Tuvimos el mayor número absoluto de hospitalizaciones por causa respiratoria en población total considerando el periodo completo, es decir, de enero a diciembre, cuyo peak llegó 3.739 hospitalizaciones (4 al 10 de junio). Si bien la máxima ocupación de camas UPC adultos no ha superado el 91% durante todo el año, este fue invierno sin precedentes de los últimos 20 años en materia de circulación del virus sincicial. En los menores de un año, el peak alcanzó un total de 1.269 niños y niñas hospitalizadas (11 al 17 de junio). Es decir, el aumento de demanda fue de gran magnitud.

A lo anterior, debemos agregar que la habilitación de camas UPC pediátricas en el sistema integrado tuvo una ocupación de un máximo del 93%, 28 de mayo al 3 de junio, donde la Red pasó de 738 camas críticas a 1.461, lo que permitió dar respuesta al aumento de demanda.

Estas y otras medidas adoptadas oportunamente fueron las que permitieron que la tasa de mortalidad en menores de un año se haya mantenido en cifras similares a años prepandémicos, logro que fue muy bien destacado por su propio medio el 20 de septiembre en la nota titulada “Virus respiratorios: pese a circulaciones históricas durante el 2023, mortalidad es la más baja en los últimos cinco años”.

Osvaldo Salgado

Subsecretario de Redes Asistenciales