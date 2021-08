“Extraña propuesta en La Araucanía”

SEÑOR DIRECTOR

Deseo comentar la columna de don Sergio Muñoz sobre la convocatoria de los rectores de las universidades de La Araucanía, junto al obispo y al Centro Nansen de Noruega, para colaborar en la confección de una hoja de ruta que permita alcanzar la paz, mediante el diálogo. A mi juicio, es inadecuada y ofensiva.

Inadecuada, porque comete graves errores. El supuesto que atribuye a los rectores no corresponde. Nunca plantearon que existiera un conflicto entre el pueblo mapuche y la sociedad chilena. Cuando se refirieron a esta última, lo hicieron señalando que, junto al pueblo mapuche y las instituciones públicas y privadas de la región, deben ser los protagonistas de un diálogo que conduzca a la paz.

Tampoco nunca insinuaron la idea de “regalar” a las organizaciones mapuches radicalizadas la representación de su pueblo. Creo que es necesario reconocer que son parte de la comunidad regional; estemos de acuerdo o en desacuerdo con sus acciones, no invitarlas al diálogo sería un grave error.

Por último, el Estado democrático no está ausente en la región, solo es que ese Estado ha sido incapaz de resolver nuestros problemas. En un Estado democrático no basta condenar la violencia; ésta debe resolverse y el mejor camino es el diálogo y los acuerdos entre todos quienes la experimentan y sufren.

Y, algo muy importante, escuchar a la región. El Centro Nansen solo ha sido invitado para colaborar en esta tarea. Le faltó decir al señor Muñoz que el Estado democrático al que alude, es, además, excesivamente centralista.

Por último, me parece ofensiva, porque no hace justicia con nuestras universidades que han decidido levantar su voz, a través de los rectores y el obispo, para formular una propuesta. En la universidad, no sentimos miedo. Solo cumplimos con el deber que tenemos con el Estado en la docencia, investigación, extensión y, no menor, a mejorar la calidad de vida de quienes comparten el territorio en el cual nos desenvolvemos.

Jorge Pinto Rodríguez