Fallecidos en Semana Santa

SEÑOR DIRECTOR:

Tras el último balance de Semana Santa, que dejó 27 fallecidos y más de 380 lesionados producto de siniestros viales, es preocupante constatar que sigamos insistiendo con fórmulas que apunten solo hacia el autocuidado y que está claro que no dieron resultado este 2024, ni menos en los últimos 10 años. No solo sorprende la indiferencia que tiene la sociedad ante estas cifras y su nula respuesta por modificar su comportamiento vial en estos festivos, sino también la actitud que aún persiste entre nuestras autoridades de preocuparse más de implementar medidas de mitigación en las carreteras que de diseñar un programa focalizado y efectivo de fiscalización. No se trabaja en intervenciones específicas ni en acciones más concretas para salvar vidas y las campañas de sensibilización hace rato que no van hacia ninguna dirección.

Estas dramáticas cifras solo evidencian que la seguridad vial en Chile nunca ha sido una política de Estado y que aún no se ha trabajado lo suficiente para reducir de una vez las más de 2 mil víctimas anuales que dejan los siniestros de tránsito en el país.

Alberto Escobar

Director de Movilidad de Automóvil Club de Chile