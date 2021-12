¿Falta agua?

SEÑOR DIRECTOR

La escasez es un hecho incuestionable de la vida real, y aplica a todo ámbito de cosas. De ahí surge la existencia de bienes económicos y formas de enfrentarlo (unas apropiadas, otras muy negativas). Por ejemplo, y sin ser experto en la industria del agua, me cuestiono si es adecuado preguntarse por la falta (relativa) de este recurso, o si es más conducente considerar que lo que realmente se requiere son inversiones para aprovechar el recurso existente. Presumo que es lo segundo.

En tal caso el problema no se enfrenta con dejar secar un campo de palta para asegurar consumo humano (¿acaso las paltas no son consumo humano también?), ni tampoco en dejar de exportar cerezas para evitar fuga de agua, o en incluso tampoco en condenar a quienes disfrutan del golf a tener que jugar en una cancha solo de tierra. Muy por el contrario, más inversiones permitirían disfrutar de todo, y más. Lo anterior no solo es válido para enfrentar la escasez de agua, sino que para satisfacer cualquier necesidad humana. ¿Más y mejor salud? Invierta en hospitales, tecnología, capital humano. ¿Mejor transporte? Invierta en infraestructura vial. ¿Más viviendas? ¿Más y mejor educación?

En fin, la satisfacción de necesidades humanas proviene de la inversión. Entonces la pregunta que se debe resolver es la forma en que potenciamos esa inversión. Por suerte, la respuesta es conocida y sencilla, una corta pero potente lista de principios que la alimentan (derechos de propiedad, certeza jurídica, libertad de emprendimiento). Lo realmente difícil es abrir los ojos, aceptarlo y sostener esos principios desde las caprichosas posiciones de poder, que a veces pretender ir en contra de la realidad.

Félix Berríos Theoduloz

Economista