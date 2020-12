SEÑOR DIRECTOR

Ante la publicación en Reportajes del domingo 29 de noviembre, en el cual se deja entrever una supuesta vinculación entre la suscrita y la empresa Felices y Forrados (F&F), debo precisar lo siguiente:

En el ámbito de la reforma constitucional del segundo retiro del 10 por ciento, y en atención a la preocupación de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP), sostuve una reunión vía Zoom el 4 de septiembre con dirigentes y socios de AGAP. Dicha organización envió también una carta el 13 de octubre a todos los parlamentarios. Con el objeto de proteger el empleo de dichos trabajadores presenté la siguiente indicación: “No podrá restringirse la asesoría previsional, sea gratuita o remunerada, para efectos del retiro de fondos de pensiones que las disposiciones transitorias de esta Constitución establezcan, o para otros fines previsionales que el afiliado determine”. Asumir que corresponde a un asunto ligado a F&F no tiene ningún fundamento.

No tengo ninguna vinculación con F&F. No estoy suscrita a su sistema de predicciones, ni tampoco participo de su propiedad. Al igual que muchas personas, realizo movimientos entre multifondos previsionales, según mis propios criterios. Este derecho está consignado en la legislación vigente.

Sobre las actividades comerciales de mi hermano Ricardo, vincularme a ellas es menospreciar mi trayectoria de exministra y senadora. En nuestra familia somos plenamente independientes unos de otros, y hemos dado prueba de ello a lo largo del tiempo.

En mi tarea legislativa pido opiniones y me reúno con distintos actores. En el ámbito previsional, me he reunido con F&F como lo han hecho muchos otros parlamentarios y parlamentarias. También he recibido a otros actores como la Asociación de Asesores Previsionales o con el movimiento “Aquí la Gente”; y también representantes de la industria.

Ximena Rincón G.

Senadora de la República