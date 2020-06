SEÑOR DIRECTOR

Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Agricultura, encabezado por el ministro Antonio Walker, ha trabajado incansablemente por mantener la cadena de abastecimiento de alimentos en el país, teniendo como prioridad el resguardo de la salud de la población. Pieza vital de esta cadena son los feriantes, que proveen el 70% de los alimentos frescos que consumen los chilenos.

Vemos con preocupación la decisión de la Municipalidad de Recoleta de prohibir las ferias libres por 14 días, sin ofrecer alternativas a los comerciantes y vecinos. Distinta es la determinación de otros municipios, como Puente Alto y Ñuñoa que, en vez de clausurar sus ferias, con creatividad y diálogo han encontrado soluciones para que sigan funcionando.

Puente Alto, previo diálogo con organizaciones de feriantes, dispuso un período excepcional de dos semanas en que los locatarios podrán vender en sus casas con un sistema de delivery -con costo asumido por el municipio-, de tal forma que los vecinos puedan abastecerse sin salir de sus hogares, ni arriesgar su salud. Ñuñoa, en tanto, habilitó diversas plazas para que grupos de no más de seis feriantes vendan sus productos y así evitar aglomeraciones.

Quisiéramos ver más diálogo, creatividad y soluciones a la medida de la realidad local y no determinaciones drásticas que solo generan incertidumbre en la ciudadanía, al no poder abastecerse de alimentos sanos, nutritivos, a precios convenientes cerca de los hogares. En medio de la pandemia y de la crisis económica que viven muchas familias, las ferias libres no son el problema, sino parte de la solución.

José Ignacio Pinochet

Subsecretario de Agricultura