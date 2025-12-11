Funcionamiento de comisión por acusación constitucional

SEÑOR DIRECTOR:

Respecto de la nota publicada por La Tercera este jueves 11 de diciembre, referida al funcionamiento de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro Simpertigue, considero necesario rectificar información que no se ajusta a los hechos.

Como presidenta de dicha comisión, mi deber es garantizar el debido proceso. Esa ha sido, en todo momento, la orientación de mi conducción: asegurar que la defensa ejerza plenamente sus derechos y que las y los diputados cuenten con todos los antecedentes pertinentes antes de adoptar una decisión.

La determinación de dejar sin efecto la votación realizada el miércoles 10 de diciembre y citar a una nueva sesión para este jueves respondió exclusivamente a hechos objetivos y verificables. La defensa remitió antecedentes que habían sido solicitados por la comisión y que no estuvieron disponibles al momento de la primera votación, pese a que se consultó reiteradamente a la secretaría de la comisión sobre su existencia. Precisamente para ponderar adecuadamente dicha prueba se resolvió reprogramar la votación.

Esta decisión se adoptó por recomendación de la Secretaría General de la Cámara de Diputadas y Diputados, y con el acuerdo unánime y transversal de los integrantes de la comisión revisora. Lejos de constituir un manejo “errático”, como señala el titular de la nota, se trató de una decisión institucional, fundada y orientada a resguardar la legitimidad y seriedad del proceso.

Maite Orsini Pascal

Diputada de la República

Presidenta de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional