¿Ganaron los independientes?

SEÑOR DIRECTOR

Las elecciones han remecido el sistema sobre el cual se desarrolló nuestra actividad política en las últimas tres décadas. Realizadas en un contexto de crisis sociopolítica (que estalló en octubre de 2019) que vio surgir un sujeto que adhiere y se manifiesta por causas y que no tiene pudor en arremeter contra cualquier cosa que signifique apego a tradiciones, autoridad o simplemente al “sistema” que, según dicen, los oprime; y también de una prolongada crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia, con cuarentenas, confinamiento, toque de queda, que golpearon a diferentes capas sociales y donde la ayuda fue percibida como inoportuna e insuficiente.

Al mirar sólo los resultados de constituyentes, se constata que tanto el oficialismo como la ex Concertación fueron desplazados por quienes miran peyorativamente nuestra transición, ya sea que se agrupen en partidos, nuevos o añosos, o en causas que apelan a la emocionalidad ciudadana: no más de esto, no más de aquello. Nuestro proceso constituyente comenzará en un momento agonal. Los múltiples relatos de indignación que hicieron ebullición desde octubre de 2019 se expresan en la mayoría de los constituyentes electos. La sensación de desigualdad, de abuso, de letra chica y un desprecio por las élites, se transformaron en votos que eligieron a quienes podían encarnar ese hastío.

Quienes han ganado no son los independientes. El triunfo pertenece a las ideas de izquierda y a las más radicales. La lista “Apruebo dignidad”, junto con la mayoría de los independientes, entre los cuales está la lista “del pueblo” que agrupa a diversos movimientos sociales, manifestaron claramente sus domicilios ideológicos y aspiraciones durante la campaña. Han dejado claro que lo que ellos representan es el término del actual modelo social, económico y político que nos rige, junto con el modo de hacer política basado en la búsqueda de consensos.

Quienes hoy se sienten triunfadores empujan la cancelación de cualquier acuerdo que no implique renuncia de quien está en condición de minoría. Para ellos los acuerdos sólo obstaculizan el avance de los cambios que quieren impulsar.

Jorge Jaraquemada

Director ejecutivo

Fundación Jaime Guzmán