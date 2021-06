Gestión de la ANFP

SEÑOR DIRECTOR

Sabido es que la ANFP no se ha caracterizado por tener mayor relevancia en la Conmebol, ni mucho menos en la FIFA, en comparación con varios de nuestros países vecinos. Es inexplicable que esa relación de fuerzas tan desigual siga existiendo al día de hoy y a los actuales dirigentes les sigan metiendo goles de taquito. Las características del señor Aquino (quien dirigió el partido Chile vs. Bolivia y antes con Uruguay) eran conocidas por todos y, no obstante eso, la ANFP no hizo reclamo alguno. Mismo arbitro, distintos criterios que implican pérdida de puntos, además de las características inherentes al juego.

A 30 años de haber obtenido la Copa Libertadores de América por parte de Colo Colo, todos los involucrados en dicha gesta han reconocido la importancia de los dirigentes del club en ese momento y su aporte en dicho triunfo. Si la ANFP no se preocupa de defender lo extra futbolístico, difícilmente va a bastar con la calidad del plantel para llegar al mundial de Qatar o ganar nuevamente una Copa América.

Rodrigo Vásquez C.

Abogado