Graves problemas en el diseño de “Sernac te protege”

SEÑOR DIRECTOR:

El proyecto de ley “Sernac Te Protege” busca otorgar facultades sancionatorias al Servicio Nacional del Consumidor en materia de conflictos individuales de consumo. Sin embargo, hay graves problemas de diseño en él.

Pese a los esfuerzos en la redacción del proyecto para intentar generar un mecanismo que asegure imparcialidad e independencia en el ejercicio de las facultades sancionatorias, el mecanismo de “murallas chinas” no resulta suficiente para garantizar que esto ocurra, por cuanto es de tal relevancia en un Estado de Derecho el principio de separación de poderes, que no es posible reconocer válidamente solo tímidas medidas que en el mejor de los casos tienden a mitigar los graves problemas de interferencia de facultades al interior de un mismo órgano público.

Además, la propuesta enfrenta la dificultad de hacer coexistir facultades actuales del Sernac como tramitar Procedimientos Voluntarios Colectivos y aprobar Planes de Cumplimiento de forma paralela con el ejercicio de la nueva facultad sancionatoria, existiendo un innegable conflicto de interés en estas funciones.

Por su parte, va a ser más perjudicial para el consumidor, porque su interés es esencialmente reparatorio o indemnizatorio, lo que ocurrirá solo después de un largo procedimiento administrativo sancionador, y deberá continuar esperando por una decisión de este segundo litigio, ahora en los aspectos patrimoniales.

Finalmente, no es acertado el diseño propuesto que privilegia la sanción por parte de Sernac y no por parte de los jueces de Policía Local, por cuanto se desconoce la experiencia de miles de sentencias y más de 40 años de trayectoria y conocimiento de estos tribunales fallando causas de consumo. Lo relativo a la facultad restitutoria de cobros con infracción a la ley no puede -sin infringir la Constitución- quedar radicado en un órgano administrativo, como lo propone el proyecto, por cuanto es materia exclusiva y excluyente de un tribunal.

Jaime Lorenzini

Especialista en Derecho del Consumidor