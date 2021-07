Haga usted una Constitución para su peor enemigo

Por Antonio-Carlos Pereira, catedrático de Derecho Constitucional; profesor honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, España; colaborador de POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes

Querido lector, reconozco que suena contraintuitivo. Lo que a uno le brota es: jamás; si tengo una mayoría suficiente en la Convención Constitucional, la haré a mi gusto y medida, y además entenderé que con el respaldo de mis votantes.

Pero antes que nada: ¿puede un extranjero ofrecer una respetuosa reflexión sobre los asuntos constitucionales chilenos? En mi caso, y ya que la Convención trabaja en el Palacio Pereira, espero que la respuesta sea benigna.

Veamos. Lamento ser heterodoxo, pero lo que solemos llamar maquiavelismo no es realista. Muchos, al revés, opinan que, aunque inmoral, es innegablemente realista. No lo es. Nuestro consejero maquiavélico a la oreja nos dice: “juega sucio y triunfarás; el fin justifica los medios, etc.”. Pero no nos dice nada para cuando, jugando sucio y con medios inmorales, no triunfemos. Y, siendo la realidad como es, esto puede ocurrir un 50% de las veces. Incluso los que no conceden que el mal comportamiento político pueda alguna vez ser vencido por el bueno (no faltan ejemplos históricos), tienen que conceder que puede ser vencido por otro comportamiento que sea todavía más inmoral pero más duro y eficaz. ¿Y qué destino esperará, entonces, al jugador maquiavélico derrotado? Si es realista, reconocerá que no se podrá quejar si el vencedor le paga con la misma moneda —”el que a hierro mata, a hierro muere”— y con intereses.

Francamente, aunque uno sea egoísta, pero no tonto ni cortoplacista, ¿no será más práctico el juego limpio? Cierto, si uno va ganando una pelea, el fair play le impedirá explotar el éxito al máximo. Pero en esta vida hay que prepararse más para los fracasos que para los éxitos, para las derrotas que para las victorias, para la enfermedad que para la salud, para los accidentes que para los viajes tranquilos y sin problemas. De lo contrario, las aseguradoras no existirían.

Moraleja: si usted cree tener una confortable mayoría en la Convención Constitucional, piense una Constitución para cuando gobierne su peor enemigo. Cuando el acuerdo fundamental ha volado (como en tantas sociedades hoy en día), sea usted realista y no caiga en la tentación de pensar una Magna Carta a la medida de sus preferencias o solo para cuando gobierne usted.

Si quiere usted protegerse para el día de la derrota política —sería ingenuo no hacerlo, como un abogado que no hiciera ningún plan para cuando pierda un pleito— redacte una Constitución que le permita vivir, ejercer sus derechos y hacer política, aunque el poder lo ocupe el mismísimo demonio con patas y que impida a éste invadir los terrenos de los otros poderes, y que lo sujete con unas mínimas reglas jurídicas indisponibles para el poder del momento.

Termino. Pero déjenme poner un ejemplo español. Durante la transición a la democracia los que llevaban la voz cantante (Adolfo Suárez y su UCD, pero también el PSOE), optaron por un sistema electoral que los favoreciese y perpetuase en el poder. Cuando en 1982 la UCD perdió estrepitosamente las elecciones, ese sistema electoral —el suyo— no la hizo pasar del gobierno a la oposición. La hizo pasar del gobierno a la total y completa desaparición.