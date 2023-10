Hamas y su pacto

SEÑOR DIRECTOR:

El Artículo 7 de la carta fundamental de Hamas dice: “El Día del Juicio no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos, cuando los judíos se esconderán detrás de piedras y árboles. Las piedras y los árboles dirán Oh musulmanes, Oh Abdulla, hay un judío detrás de mí, venid y matadlo…”.

Esta no es la lucha del pueblo palestino por la autodeterminación, es terrorismo fundamentalista Islámico.

Daniel Breitling