Héroes y villanos

Por Carolina Araya, Directora de Carrera de Derecho Sede Concepción Universidad de Las Américas

Sin duda, los funcionarios de la salud han sido los grandes héroes de esta pandemia que está ad portas de cumplir un año. Pero además de ellos, hay un grupo silencioso de pequeños héroes que han pasado casi inadvertidos: los niños, quienes bruscamente experimentaron el paso de políticas restrictivas de pantallas a ser parte de un mundo digital abrumador, a dejar de tener contacto presencial con sus amigos, a salir en todo momento con sus mascarillas y a lidiar con el teletrabajo de sus estresados padres, adaptándose de la mejor manera a estos complicados meses de crisis sanitaria.

En tanto, del otro lado de la vereda encontramos a jóvenes y adolescentes con una postura que se podría definir como indiferente y desafiante, dispuestos a arriesgarlo todo por unas horas de diversión, incluso exponiendo a sus padres y familiares a tener contacto con el virus y a multas millonarias a cambio de saciar sus egoístas necesidades.

Algunos expertos explican que cuando solo se habla de números de contagios o muertes, más que lograr hacer conciencia en la población se genera un efecto adverso, pues se pierde la dimensión de la enfermedad y se ve como algo lejano. En este contexto, pareciera que los jóvenes necesitan vivenciar un funeral en su familia para ver la realidad y empatizar con los enfermos y con agotados funcionarios de la salud, dejando claro una vez más que son muchos los que aún viven en una burbuja. Otros advierten que podríamos encontrar explicación a esta conducta en el cansancio de los meses de encierro, lo cual es evidente, sin embargo, todos lo estamos y ello no implica privilegiar o amparar conductas irresponsables.

En esta coctelera de acciones, no podemos dejar de lado la responsabilidad de los padres, puesto que es la más importante de todas. Parece inverosímil que los mismos adultos faciliten sus casas para realizar fiestas masivas, también que sus hijos salgan en horario de toque de queda o en períodos de cuarentena, ausentándose como si estuviéramos en un escenario normal. No somos pocos los que nos preguntamos si los padres ¿no se percatan que su hijo salió de casa? ¿Por qué financian sus fiestas? No es posible que miremos hacia el lado sin importarnos las consecuencias de nuestro actuar, el dolor y cansancio ajeno y que esa indolencia esté costando la vida de tantos.

El llamado es a tomar conciencia de qué tipo de personas estamos formando y dejando a esta sociedad, pues estos jóvenes serán los que lleven las riendas de nuestro país en algunos años más. Nuestra actual realidad parece una escena de película, esperemos que tengamos ese final que todos queremos ver y que los pequeños héroes sean ejemplo para los villanos, pero para eso debemos convertirnos en buenos directores y removerlos para que reaccionen.