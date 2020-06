¿Iba a mejorar la dirigencia política?

SEÑOR DIRECTOR

Ni siquiera ha mejorado en plena pandemia: vean lo que ocurrió en el Senado con la votación sobre reelección de parlamentarios y otras autoridades; vean el sacrificio de su ministro mejor evaluado que hace el Presidente para satisfacer a RN.

Vean como ahora, de lado y lado, diputados y senadores tratan de salvar futuras candidaturas de alcaldes y concejales que a veces llevan tres o más períodos, diciendo que en eso hay un interés transversal. Un interés “transversal” que no es sino el propio interés de cada partido, puesto que alcaldes y concejales que llevan varios períodos controlan muchos votos (desparraman operadores políticos por las comunas para que trabajen por su reelección y no por el municipio) y a diputados y senadores que podrán repostularse esos votos les interesan mucho, para sí, desde luego. ¿Qué mejor que utilizar para sí los operadores políticos que con su trabajo “en terreno” han asegurado la continua reelección de un alcalde? ¿Qué mejor para esos senadores y diputados que tender hoy la mano a alcaldes que no podrían repostular de acuerdo a la nueva ley y asegurarse así la vuelta de mano de los alcaldes cuando esos diputados y senadores encaren una nueva elección?

No nos hagamos muchas ilusiones para después de la pandemia si en el peak de ésta lo que continúa prevaleciendo es el interés de cada partido y, dentro de éste, el del grupo o “sensibilidad” a que pertenece cada parlamentario, y dentro de este último, y por lejos, el de la carrera política personal de cada diputado y senador.

Agustín Squella