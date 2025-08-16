SUSCRÍBETE
Cartas al Director

Importancia del Parlamento

Por 
Cartas al director

SEÑOR DIRECTOR:

Revuelo produjeron declaraciones del candidato Kast, en que le atribuyen frases e intenciones que nunca tuvo.

En su cuenta X, el senador comunista Núñez dice que Kast se habría sacado la careta, señalando que gobernaría por decreto igual que los dictadores. No solo el senador no entendió, sino que olvidó sus declaraciones en CNN de hace pocos años en que dijo que, si no se lograban acuerdos en el Senado, el gobierno actual tendría que gobernar por decreto.

Pero más grave es la opinión del rector Carlos Peña que señala que Kast habría insinuado que no necesitaría al Congreso, y que ocuparía leyes que no se ocupan, lo que recordaría los “resquicios legales” utilizados por la izquierda hace varias décadas.

Como humilde profesor por décadas de la U. de Chile, no necesito citar sabios europeos para señalar que Peña está profundamente equivocado.

Nunca Kast ha dicho lo que le atribuyen. Solamente utilizó -una vez más- el sentido común, diciendo que existen muchas leyes promulgadas que nos permitirían avanzar en solucionar urgentes y dramáticos problemas que angustian al país. Recordemos que fue Peña el que introdujo hace algunos años el concepto de “Anomia”.

Muchas décadas atrás, un excelente profesor de Derecho en la U. de Chile nos decía que la mayoría de los problemas no radicaba en la falta de leyes, sino en la inoperancia de los que las aplican; y que existía una tendencia peligrosa de, ante cualquier estímulo, dictar nuevas leyes. Así, hemos visto que en las leyes conocidas como “con apellido”, se legisla frente a una tragedia, respecto de materias ya resueltas por la ley, incluso en nuestro Código Penal, del Siglo XlX. El problema es que no ha existido decisión y coraje de aplicarlas. Si se hubiese hecho a tiempo, se habrían evitado muchas tragedias y actos de terrorismo en la última década.

Rodrigo Cooper Cortés

Abogado

Más sobre:KastDichos de KastCongreso

