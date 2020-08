Improcedente acusación constitucional

Catorce diputados -en su mayoría de Renovación Nacional, pero también algunos de la UDI, Evópoli y la oposición- presentaron una acusación constitucional en contra de una jueza actualmente integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, acusándola entre otros cargos de notable abandono de deberes por el hecho de que en 2016 presidió la comisión que otorgó la libertad condicional a quien hoy aparece como el principal sospechoso de haber asesinado y mutilado a la joven Ámbar Cornejo, de tan solo 16 años.

La indignación que el caso ha provocado en la opinión pública es justificable y ciertamente debe llevar a una profunda revisión de la forma como las instituciones del Estado protegen a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad -este mismo medio ha dado cuenta de la lentitud y descoordinaciones en que incurrieron distintos estamentos del Estado para asegurar protección eficaz a la menor asesinada- así como los criterios con que se conceden beneficios como la libertad condicional, pues claramente sigue habiendo vacíos o espacios de discrecionalidad que pueden llevar a decisiones erradas.

Sin embargo, es discutible que el camino para corregir estas deficiencias, o bien para castigar una supuesta negligencia, sea el expediente de una acusación constitucional. Por tratarse de una herramienta que contempla severas sanciones -por de pronto la destitución del cargo, además de otras inhabilidades-, debe ser utilizada con especial cuidado por parte de los parlamentarios, en especial si se trata del poder del Estado encargado de impartir justicia.

Hay un evidente riesgo de que los parlamentarios entren a calificar decisiones que forman parte del ámbito propio de la judicatura, con lo cual existe el peligro de que los jueces no solo estén preocupados de observar el derecho en sus sentencias, sino también el clima político prevaleciente. Ello pone en entredicho la necesaria independencia que requiere el Poder Judicial.

En el caso específico de este crimen, la comisión de cinco jueces que entonces revisó las peticiones de libertad condicional se ciñó a las normas que existían a la fecha -una reciente reforma cambió los criterios, y conforme a ellos el imputado por el crimen de Ámbar no podría haber postulado al beneficio, pues requeriría haber cumplido a lo menos dos tercios de la pena, algo que aún no ocurre- estimando además que los informes de Gendarmería -que no son vinculantes-, aun cuando contrarios a otorgar el beneficio, resultaban demasiado genéricos para formarse una convicción. Todas estas actuaciones se encuentran comprendidas dentro de las facultades con que contaban, por lo que es complejo deducir de ahí un notable abandono de deberes.

Parece un hecho que tras este caso se ha erosionado la confianza ciudadana en el sistema de las libertades condicionales, y por ello la labor del Congreso así como del Ejecutivo debería ser abocarse para que éste sea eficiente y esté a la altura de lo que se espera. Ello comprende desde una revisión integral sobre las penas de homicidio, hasta evaluar si cabe limitar severamente la libertad condicional a quienes están condenados por hechos de suma gravedad, así como mejorar los estándares de evaluación psicológica de quienes postulan al beneficio. Mientras más objetivo sea el sistema, habrá menos espacio a la discrecionalidad o a incurrir en errores.