Incendio de iglesia

SEÑOR DIRECTOR:

El Presidente Boric en su visita a La Araucanía dijo: “¿Saben a lo que me recuerda la quema de la escuela y de la iglesia que vimos hoy? Me recuerda a cuando en la década de 1930 los nazis quemaban sinagogas, me recuerda cuando en septiembre de 1973 la dictadura quemaba libros en la Plaza San Borja”... Buena memoria el Presidente, pero que raro que no mencione hechos más recientes y cercanos, como las iglesias que se quemaron durante el estallido o el saqueo al café literario. Parece que tiene memoria de largo alcance solamente.

Harry Klenner