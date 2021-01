Incentivos a hidrógeno verde

SEÑOR DIRECTOR

Centrar el tema de la producción de hidrógeno verde a la mera discusión de si se debe incentivar tributariamente a la empresa para que produzca energía no contaminante, o si se debe o no agregar impuestos especiales al consumo de energía verde, es no entender el objetivo de fondo.

Los mayores beneficios de sustituir las fuentes de energía no renovables se asocian con externalidades positivas que, si se llegasen a cuantificar, demostrarían que, posiblemente, todo incentivo tributario a la producción y al consumo, se compensaría rápidamente. ¿En cuánto se reduciría el gasto público en salud por enfermedades ocasionadas por la contaminación o por sus efectos sobre otras futuras? ¿Cuál sería la mayor productividad de los trabajadores que dejarían de enfermarse? Si, como dice el ministro de Energía, en 30 años esta industria podría generar 500.000 puestos de trabajo, ¿cuánto se recaudaría en mayores impuestos por este solo hecho, sin contar que a mayor empleo, mayor consumo y mayor recaudación? Esto por nombrar solo algunos.

Chile necesita evaluar sus proyectos y decisiones estratégicas con una visión holística de largo plazo, donde el impuesto se considere como una herramienta para maximizar el beneficio de la población y no como un objetivo.

Nassir Sapag

Director Magíster Evaluación de Proyectos

Universidad Autónoma de Chile