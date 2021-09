Indicación intrascendente al retiro de fondos

SEÑOR DIRECTOR

En relación al cuarto retiro “excepcional” de los fondos de pensiones (donde nos dicen que ahora sí sería el último), sectores de izquierda, entre ellos el candidato Gabriel Boric, han planteado ciertas indicaciones para que ello no genere efectos nocivos en la economía. Lo principal que se plantea es que, pasado cierto umbral, los retiros paguen impuestos.

Más allá de que la medida en sí misma ha sido rechazada por todo el mundo técnico serio, por cuanto socava profundamente el pago de pensiones futuras, la pregunta que cabe hacerse es si esta indicación es sustanciosa o no para cumplir el objetivo que nos indican sus promotores. En concreto, me pregunto si frenará el desfonde del sistema, o si detendrá el profundo deterioro del mercado de capitales local, o si moderará, al menos en parte, la negativa visión que se tiene sobre el país, con todo lo que ello significa en términos de mayores tasas de interés, mayor incertidumbre interna, depreciación del peso, mayor liquidez en la economía y mayor inflación. Me parece que nada de esto se logra con la indicación tributaria, por lo que, de aprobarse el retiro, el efecto negativo en la economía seguirá manifestándose.

Félix Berríos Theoduloz

Economista