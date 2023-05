Inexplicable demora en Becas Chile

SEÑOR DIRECTOR:

El gobierno ha sostenido que el acceso a la educación sería una de sus principales prioridades. No obstante, una vez más, sus promesas no son más que un eslogan reñido con la gestión. Cómo se explica que Becas Chile entregue sus resultados para postgrados a muy pocas semanas del ingreso de los potenciales alumnos y alumnas a sus estudios. Me pregunto, sin retórica alguna, si los responsables de esta entidad gubernamental estaban al tanto.

Los estudios de postgrado implican enormes esfuerzos de planificación en términos económicos, familiares, laborales y personales para todos aquellos que buscan emprender aquel camino. La postergación en la entrega de los resultados de las Becas Chile es una verdadera afrenta para aquellos que buscan cumplir el sueño de continuar sus estudios superiores.

Gestionar es querer y hacer que las cosas sucedan. Sin embargo, la burocratización le corta las alas a los estudiantes que llevan meses preparando y planificando sus estudios en el extranjero; alumnos que, sin duda, necesitamos para seguir avanzando y promocionando el conocimiento y bienestar en nuestro país.

¿De qué manera el gobierno se hace cargo de vivir en una sociedad de la información, donde el desarrollo integral de los países está asociado a la formación continua en conocimientos científicos que aporten a la sociedad? ¿Cómo promocionamos la excelencia y evitamos la llamada “fuga de talentos”, si la falta de gestión del gobierno es justamente lo que impide que ello suceda?

Pauline Kantor

Directora Horizontal