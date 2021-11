SEÑOR DIRECTOR

El 8 de noviembre pasado se inició formalmente el proceso para que personas y organizaciones envíen iniciativas populares de normas a la Convención Constitucional, lo cual se estableció en el reglamento de esta instancia. No obstante, la plataforma para ingresar las propuestas recién estuvo lista este lunes 22 de noviembre.

Es complejo que se inicie un proceso de este tipo sin que estén las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan participar, ya que se perdió valioso tiempo de los dos meses que se otorgaron para presentar las propuestas.

Otro problema que existe es que el reglamento, en su artículo 33, fija los requisitos de admisibilidad de las iniciativas, declarando que la Comisión de Participación Popular podrá declarar inadmisible las iniciativas cuyo contenido produzca un incumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Chile, las que no serán publicadas en la plataforma digital.

Lo que ocurrirá con esto, en la práctica, es que la admisibilidad se prestará para prácticas discrecionales y arbitrarias, no dando derecho a apelar a las definiciones que adopte el comité a cargo de revisar las propuestas, ya que no se fijó el procedimiento para declarar inadmisibles las iniciativas populares. Esto abre una peligrosa puerta para que finalmente se terminen aceptando propuestas que sean afines ideológicamente a la izquierda, sector que tiene mayoría en la Convención, y que desde que se constituyó esta instancia ha dado muestras claras de que busca imponer sus posiciones y no está dispuesto a buscar acuerdos para que la Constitución que se redacte represente efectivamente a todos los chilenos.

Enrique García A.

Abogado