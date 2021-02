Inmigración

SEÑOR DIRECTOR

La inspiración del Frente Amplio para rechazar la ley de migración parece tener motivaciones nobles. Su discurso es inspirador, “a nadie se le debiese negar el ingreso al país”, “transitar por las fronteras es un Derecho Humano”.

Sin embargo, mientras se apropian de la voz de los migrantes y culpabilizan a los demás por no respetar sus derechos, miles de estos viven hacinados, ocupando entre treinta un espacio en el que no podrían vivir más de cinco.

Mientras recitan sus discursos que hablan de oportunidades, son miles los que buscan volver a sus países porque en Chile no las encontraron, otros se resignaron a tener un pasar similar, trabajan sin contrato con empleadores que abusan de su indocumentación, no ven a sus hijos hace años, porque volver es un riesgo, o es imposible.

Trabajan de sol a sol, mientras el político que dice defenderlos continúa con su discurso, él no entiende, no habla español. De esa realidad nadie se preocupa, sus problemas parten por el idioma y terminan en una marginación absoluta por políticos irresponsables que creen que todo se trata de no exigir visas.

La preocupación por una migración responsable no es egoísmo, es justicia por quienes con coraje y valentía vienen a buscar a nuestro país, la última tierra del mundo, oportunidades que en su patria no encontraron. Una migración responsable es dejar el discurso fácil y preocuparse por quienes llegando a Chile vinieron por promesas que nuestro país no ha sabido cumplir.

Se trata del bienestar del país, pero por sobre todo del bienestar de los migrantes. Transformar a Chile en un país de oportunidades no se logra flexibilizando a toda costa una frontera, defendiendo a quien aún no cruza aduana pero dejando indefenso a quienes ya transitan día a día por nuestras calles.

Jaime Flores S.

Abogado