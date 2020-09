Instituciones, Constitución, y el éxito de los países

Por M. Valentina Konow, economista socia de FK Economics

Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad (North, 1990), moldean la interacción humana y definen los incentivos que enfrentan las personas.

Durante las últimas décadas se ha desarrollado un marco teórico importante que relaciona la solidez de las instituciones con el desempeño de los países. En efecto, muchos economistas han estimado la importancia de las mismas en el crecimiento, en la reducción de la pobreza y de la desigualdad, entre otras variables relevantes. Mientras los resultados de Dincer (2007) indican que un mayor grado de protección de los derechos de propiedad estaría positivamente correlacionado con el PIB per cápita; Acemoglu et al. (2019) señalan que las democratizaciones aumentan el PIB per cápita en alrededor de 20% a largo plazo.

¿Cómo son percibidas las instituciones de nuestro país? World Justice Project publica un indicador que mide el estado de derecho alrededor del mundo, considerando factores como el límite al poder gubernamental, derechos fundamentales (como el trato igualitario y la ausencia de discriminación, la libertad de opinión y expresión), la ausencia de corrupción, entre otros. Su ranking 2020 ubica a Chile en el lugar 26 de un total de 128, y 3 de 30 a nivel regional. Nuestro país obtiene sus mejores puntajes y posición en las categorías de derechos fundamentales, apertura del gobierno y límites al poder gubernamental, y sus peores resultados en justicia penal, y especialmente en orden y seguridad.

Dado que muchas estas instituciones están definidas en nuestra Constitución, ad portas de un plebiscito para cambiarla, es importante identificar y mantener aquellas instituciones que han permitido a nuestro país ser un ejemplo para el resto de Latinoamérica.

Si bien es cierto que nuestras instituciones se han visto debilitadas, ya sea por malas acciones, como los casos de corrupción y cohecho, o bien por el daño a la democracia que ha significado darles valor y atención a manifestaciones violentas en el marco del estallido social, es fundamental abordar los desafíos pendientes de manera tal que todos los chilenos estén orgullosos de su institucionalidad. La solidez de instituciones tiene un efecto directo en el crecimiento económico del país y por tanto en el índice de pobreza y en la reducción de la desigualdad que tanto se demanda.