Inversiones de fondos de pensiones

SEÑOR DIRECTOR

En varias oportunidades he leído opiniones y reportajes sobre que las inversiones de las AFP para los fondos no serían transparentes, porque no era posible conocer el detalle de esas inversiones.

Al respecto, una simple búsqueda en Internet indica un informe de la BCN, con información al 2019, explicando en detalle las inversiones. Lo mismo, la SP entrega información trimestral.

Una conclusión importante es que, de lejos, los montos más altos de los fondos están invertidos en instrumentos del Estado de Chile, sea Tesorería, Banco Central, BancoEstado, Codelco, Enap, etc.

Lo mismo ocurre con los recursos asignados al exterior. Las inversiones más relevantes son en bancos centrales y tesorerías de países desarrollados.

Parece importante que en el debate sobre transparencia, y en la discusión parlamentaria acerca del sistema previsional, se investigue un poco y se evite hacer afirmaciones incorrectas.

Hugo Lavados Montes

Ex ministro de Economía