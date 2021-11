SEÑOR DIRECTOR

“Abriremos el Senado para que gente distinta construya un futuro diferente” es el primer mensaje que uno lee en el sitio web de Karina Oliva, candidata por el Distrito 10. Da para pensar. Y no solo por lo grave de los hechos recientemente conocidos, sino que también por lo que implica para la supuesta renovación política.

Como joven y estudiante, entiendo la importancia de involucrarnos en política, más aún cuando se requiere de una renovación, pero ¿cuál es el límite? Karina nos invita a que reflexionemos solo un par de días antes de elegir nuestros nuevos representantes sobre el verdadero concepto y significado de renovación, donde vemos que no necesariamente es sinónimo de “gente distinta” o personas más jóvenes, sino más bien de la necesaria reconstrucción de confianzas que se perdieron por malas prácticas que lamentablemente siguen siendo parte de la clase política. Una persona que aspira a un cargo de representación debe ser la primera en saber lo que pasa con el financiamiento de su campaña. Es el desde para construir un “futuro diferente”. No basta con slogans que no tienen consecuencia con los hechos. Lo ocurrido es uno más de muchos que se traducen en una justificada desconfianza del que ningún sector político se salva.

La renovación de verdad es con prácticas transparentes, debate de contenido e ideas. La invitación es a que votemos informados este domingo. De nosotros y nosotras depende cuidar nuestra democracia.

Antonio Alfero