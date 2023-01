Isapres y sistema de salud

SEÑOR DIRECTOR:

La inexplicable demora por parte del gobierno en general y de la Superintendencia de Salud en particular de tomar una decisión para implementar de manera racional el fallo de la Corte Suprema, relativo a la obligación de las Isapres de hacer uso de la tabla de factores de riesgo, está aumentando exponencialmente la probabilidad de quiebra de todas o casi todas las aseguradoras de salud, con el consecuente y catastrófico colapso de todo el sistema de salud, privado y público.

Si por una lamentable e irresponsable mirada ideológica, el gobierno decide no hacerse cargo ahora de este grave problema de salud pública, no cabe duda que esto se transformará no solo en un tremendo problema para los millones de ciudadanos afectados, sino que en una nueva (y duradera) crisis política para el Poder Ejecutivo. El tiempo se acaba para evitar el -a todas luces- evitable escenario de “perder-perder”.

Roberto Darrigrandi U.