J.A. Kast y Piñera

SEÑOR DIRECTOR:

Le sugeriría mayor prudencia y humildad a José Antonio Kast -por quien me vi obligado a votar en la última elección presidencial, frente a la ausencia de otro mejor candidato en ese momento-, quien no pierde oportunidad en denostar al ex Presidente Sebastián Piñera.

Es fácil juzgar cuando nunca se ha tenido la guitarra, pero creo que la historia se ocupará de poner en su lugar a Sebastián Piñera, a quien le tocó enfrentar un intento de golpe -camuflado de “estallido”-, y la peor pandemia en un siglo, entre muchas otras dificultades.

Ignacio Garay P.

Abogado