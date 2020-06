Jefatura femenina y Covid-19

SEÑOR DIRECTOR

En Chile hay 1.800.648 hogares monoparentales con jefatura femenina (Casen 2017), lo que representa al 31,4% del total de los hogares en Chile. Esas mujeres hoy deben hacerse cargo del cuidado de sus hijos e hijas y ser el sustento económico del hogar, sin las tradicionales redes de apoyo debido a los cierres de establecimientos escolares y salas cuna; distanciamiento físico y cuarentenas.

En paralelo, según encuestas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, casi 9 de cada 10 hogares tienen acceso a Internet, pero en muchos de ellos la conexión depende de un único dueño o dueña del smartphone con conectividad que debe estar en casa para poder ser usado, o bien, necesitan turnarse un solo computador que hay en el hogar. ¿Cómo las jefas de hogares monoparentales pueden cumplir con horarios de teleeducación, teletrabajo y llevar las tareas del hogar al mismo tiempo, con acceso a Internet condicionado y limitado?

Si bien el ingreso familiar de emergencia ayuda, no es suficiente; la falta de redes de apoyo y el acceso limitado a Internet y computadores agravan la dificultad para mejorar el nivel de ingreso de este grupo.

Es así urgente identificar a las jefas de hogares monoparentales como un segmento que requiere una particular atención y respuesta con políticas públicas específicas, lo cual debería ser parte de las medidas que el gobierno está tomando para enfrentar esta crisis. Ellas requieren no solo resolver problemas como la alimentación diaria, el cuidado de sus hijos, hijas y terceros sino también fortalecer las redes de apoyo y las herramientas tecnológicas que les permitan enfrentar de mejor manera esta pandemia. ¡En esta crisis no pueden solas!

Verónica Campino

Barbarita Lara,

Yolanda Pizarro

Carolina Dell´Oro

Francisca Jünemann

Alejandra Mustakis

Rosario Navarro

Gina Ocqueteau

Natalia Piergentili

Karen Poniachik

Alejandra Sepúlveda