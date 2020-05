Juegos del hambre

Por Iván Poduje, arquitecto

La zona sur de Santiago tiene los índices más altos de hacinamiento y segregación urbana, y por ello ha sido duramente golpeada por el coronavirus, una pandemia que afecta a los más vulnerables, como afirmó la expresidenta Bachelet. Comunas como San Joaquín, San Ramón o La Granja encabezan los contagios cada 100 mil habitantes y tienen al 46% de sus vecinos en barrios afectados por el narcotráfico.

Cuando se decretó la cuarentena total que pedía desde marzo el Colegio Médico, estos factores entraron en curso de colisión. La imposibilidad de confinarse en pequeñas viviendas y de conseguir alimentos provocó desesperación en miles de familias y se generaron protestas en El Bosque, La Granja y La Pintana, que fueron aprovechadas por bandas y “precandidatos” a alcaldes apoyados por el municipio de San Ramón, que ha sido investigado por su relación con narcotraficantes.

Mientras esto ocurría en la periferia sur, en Providencia, un colectivo artístico proyectaba la palabra “HAMBRE” en un moderno edificio de oficinas. En minutos, el mensaje se viralizó en las redes sociales del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) y en sus activistas desplegados en la calle. “El pueblo tiene hambre” fue la nueva consigna que levantaron para combatir a las policías y convocar manifestaciones en cuarentena.

La vulnerabilidad de la zona sur se arrastra por décadas, pero nunca generó tanta atención en los políticos que hoy se desvelan por el hambre. ¿Qué hicieron antes de la pandemia? Revisé sus mociones parlamentarias y no encontré ninguna medida relevante para recuperar espacios públicos, reducir el hacinamiento o detener al narco que recluta niños. Tampoco es creíble su discurso pro Pymes, ya que el año pasado validaron la violencia que destruyó miles de empleos y dejó sin Metro a las mismas comunas que dicen defender ahora.

Con este historial, yo no me trago esta preocupación por la gente de la zona sur. Creo se trata de un nuevo aprovechamiento, similar al que vimos en el estallido, cuando dirigentes del PC y el FA usaron a jóvenes marginales para destruir negocios y bienes públicos, lo que explica que ambas coaliciones se hayan desplomado en las encuestas, arrastrando a sus líderes que pasaron de jóvenes promesas a viejos cracks con enredos de platas políticas.

Pero esta vez fueron demasiado lejos. Jugar con el hambre de los más vulnerables es una bajeza que no tiene nombre, y llamar a manifestarse en plena pandemia, amparando acciones de bandas violentas, es una irresponsabilidad que debe ser rechazada e investigada por el Ministerio Público por eventuales vínculos con activistas de San Ramón. Esperemos que esto ocurra rápido, ya que nuestro país no resiste otra tragedia provocada por políticos que definitivamente no respetan la paz social ni la democracia.